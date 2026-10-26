Prvi ovosezonski El Klasiko je pripao Real Madridu koji je kao gost pobedio Barselonu sa 2:1.

Bio je to prvi okršaj dva najveća španska kluba otkako se Žoze Murinjo vratio na klupu Madriđana i nastavio je svoj impresivan niz koji je započeo u prvom mandatu.

Naime, ovo je šesti uzastopni El Klasiko koji portugalski stručnjak završava bez poraza.

Sve je počelo u avgustu 2012. godine, kada je Real pobedio Barsu i osvojio Superkup Španije. Tokom iste sezone 2012/13 usledila su još četiri međusobna okršaja u kojima su viđena dva remija i dve pobede Madriđana.

Murinjo je na kraju te takmičarske godine napustio Real i vratio se ovog leta.

Sve ukupno, Portugalac je predvodio Real u 18 El Klasika, uz učinak od po šest pobeda, remija i poraza.