Karlos Alkaraz je otkrio da mu nedostaju mečevi sa Novakom Đokovićem, Janikom Sinerom i Aleksanderom Zverevim.

Španac je pred početak turnira u Beču istakao da mu takvi mečevi pomažu da prepozna šta mora dodatno da unapredi u svojoj igri.

- Naravno da mi nedostaju. Rekao bih da je svaki dan važan kako bih postao bolji, da pokušam da napredujem i naučim nešto novo na svakom treningu i na svakom meču - rekao je Alkaraz i dodao:

- Kada igraš takve mečeve, shvatiš šta moraš da radiš na treninzima i na šta treba da obratiš pažnju kada izađeš na teren - poručio je Španac.

Govorio je i o Aleksanderu Zverevu, pohvalivši Nemca zbog rezultata i kontinuiteta tokom sezone.

- Iskreno, potpuno je zaslužio", rekao je Alkaras i istakao da je u tenisu, pored kvaliteta, presudna sposobnost da se visok nivo održava tokom cele godine.

- Važna je i konstantnost koju pokazuješ tokom cele godine - naglasio je Španac.

Na kraju je poručio da mu je drago zbog Zvereva, jer zna koliko je dugo radio na ostvarenju svojih ciljeva.

- Zaista je zaslužio. Dvostruki je grend slem šampion ove godine i veoma mi je drago zbog njega, jer znam koliko je naporno radio i koliko je dugo jurio ovaj cilj - zaključio je Alkaraz.