Jubilarna 70. dodela prestižne nagrade održana je u Londonu, a najveći broj priznanja dobili su Španci.

Hari Kejn je prvi put u karijeri dobio Zlatnu loptu i postao prvi engleski fudbaler još od Majkla Ovena kome je to uspelo.

Prethodne sezone je postigao 73 gola, što je bilo dovoljno i za nagradu za najboljeg strelca.

Kejn nije osvojio ni Ligu šampiona, niti Svetsko prvenstvo, ali to izgleda nije bilo presudno u donošenju odluke.

Usman Dembele, Erling Holand, Hviča Kvarachelija, Kilijan Mbape, Lionel Mesi, Majkl Olise, Rodri, Fabijan Ruis i Lamin Jamal su bili među deset najboljih.

Nagradu je uručio Ronaldo Nazario da Lima, koji je i sam dva puta bio osvajač Zlatne lopte - 1997. i 2002. godine.