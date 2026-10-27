Bivši golman OFK Beograda i mlade reprezentacije Srbije Stefan Čupić poznat je kao veliki navijač Partizana, a sada je bio gost podkasta "2x45" gde je govorio uprvo o crno-belima.

On je predložio upravi koga da dovede umesto Marka Miloševića kog ne vidi kao prvog čuvara mreže.

"Golman mora da se menja pod hitno, to definitivno. To je broj jedan, polazna tačka od svega. Meni je Miloš Krunić odličan za drugog golmana, veoma ga poštujem i mislim da ima mirnoću u slučaju povrede prvog golmana, može da uđe kao zamena nekoliko utakmica i da se ne naljuti kad se vrati na klupu. Meni je to profil golmana kog bih držao koliko god želi da igra fudbal, ali da bude njegova uloga. Krunić mora da prihvati ulogu, ali mora prvi golman da se dovede, jer mi pozadi pravimo mnogo kikseva. Slabi smo na centaršutu. Svaki put kako lopta krene iz kornera, mi primamo gol. Mene to boli, nervira. Tu mora da se zakrvi, tu mora da se uhvati igrač za grudi, mora krv da bude pozadi. Mora da bude žustro, agresivno, a meni je nekako to mekano. Kao, došli smo, 90 minuta, svakog prvog legne plata, sve je sigurno, sve je mirno, ovi ljudi rade svoj posao, mi na terenu smo došli malo tako da odradimo. Možda sam previše direktan, ali mene kao navijača Partizana to tišti iznutra. Voleo bih da pomognem na neki način, bar nekim javnim savetom", obrazložio je Stefan Čupić.

Kada je upitan koga bi doveo, predložio je bivšeg igrača Zvezde Zorana Popovića.

"Iako je branio za Zvezdu, ja bih Zorana Popovića prvog doveo. Iako ima 38 godina, može da brani još dve godine. Nema veze što je bio u Zvezdi. Apsolutno. Mene to uopšte ne interesuje. Čovek je s karakterom, brani fenomenalno u Železničaru. Gledao sam utakmicu protiv Brage, ljudi su ga 'uvalili' 50 puta u problem loptama pozadi, a svaki put je rešio situaciju. Dakle, njemu saigrači veruju. Meni je potreban neko od pozadi kome ćemo mi da verujemo. Dragan Rosić je, takođe, fantastičan golman. Imamo sjajne golmane. Ne može niko da me ubedi da nama mora stranac golman da dođe u Superligu, da bismo rekli: 'E, on je taj'. Sve poštujem, ali ne može niko da me ubedi da mi ne možemo nekog našeg golmana da vratimo, ili da ne možemo da ga platimo."