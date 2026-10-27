Nekadašnja rukometašica Crvene zvezde i reprezentativka Srbije Sara Garović često ume da zapali maštu velikom broju pratilaca na Instagramu.

Iako je kao devojčica obožavala fudbal, Sara Garović je karijeru izgradila u rukometu. Počela je u beogradskim klubovima Avala i Voždovac, a igrala je i za Inđiju putem dvojne registracije. Put ju je dalje vodio kroz Radnički, Junior, Medicinar iz Šapca i Bekament iz Aranđelovca, pre nego što je postala šampionka Srbije sa Crvenom zvezdom.

Pre nekoliko godina dospela je u žižu javnosti kada je javno zaprosila tadašnjeg dečka. Na utakmicu su njene saigračice izašle u majicama sa natpisom "Da te volim, malo je reći".

- Mladost ludost! Stojim iza toga, u tom trenutku sam se tako osećala. Odgovorio je "da", ali kasnije smo raskinuli. Usledila je ljubomora i kraj. Sada to ne bih ponovila, pustila bih druge da kleče - priseća se Sara kroz smeh.