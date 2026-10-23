Rođena je kao Naura Fati (34) u Torontu, poznata je pod imenom Nora Fatehi, marokanskog je porekla, a po zanimanju je plesačica i glumica. Završila je srednju školu „Vestvju Sentenenjal” u Torontu, a studirala je političke nauke i međunarodne odnose na Univerzitetu Jork.

Prvenstveno radi u Indiji, gde živi i zvezda je u Bolivudu mada se pojavljivala i u telugu i malajalam filmovima. Smatra se jednom od istaknutih plesačica u savremenoj indijskoj kinematografiji. U intervjuima je izjavila da sebe smatra Indijkom u srcu.

E sad... Nora je javno potvrdila da je u vezi i da se muči da napravi prvi korak na tom planu i da traži muškarca koji joj je istinski posvećen, iako je često predmet glasina o tajnim vezama.

Pojavila se na AFKON-u 2025. u Maroku i odmah su je povezali sa Ašrafom Hakimijem, a žuta štampa sada tvrdi da je u šemi sa golmanom Jasinom Bunuom (35).

Zvaničnog demantija nema, ali sjajnog golmana, takođe rođenog u Torontu, glasine ne dotiču i brani na vrhunskom nivou.

Jasin se vratio sa porodicom u Maroko kada je imao tri godine i nastanili su se u Kazablanki. Ima dvojno marokansko-kanadsko državljanstvo. Otac je poreklom iz sela Buana u provinciji Taunate, inženjer je i bivši profesor na Školi javnih radova Hasanija. Jasin je počeo da igra fudbal kao dete i pridružio se klubu Vidad AS sa osam godina 1999. Voleo je da igra nogama, ali zbog visine (192 cm) predloženo mu je da postane golman, što je prihvatio.

Odbio Kanadu

Bunu se sjajno razvijao u Atletiku iz Madrida B, Saragosi, Đironi i Sevilji iz koje se preselio u Al Hilal 2023. Kanada je pokušala da ga privoli u svoj nacionalni tim. Tadašnji selektor Španac Benito Floro kontaktirao je s njim, ali je Jasin ostao veran dresu Maroka, s kojim je briljirao na dva poslednja SP.

Na sve načine čuva brak

Bunua pogađaju priče o preljubi s osobom koju poznaje, ali to je sve. Tvrdi da između njih nije bilo čak ni varnica, a kamoli nešto više. Čini sve da sačuva brak. Oženjen je marokanskom modnom entuzijastkinjom, influenserkom Iman Kalad (34). Par se venčao 2016. godine i imaju sina Isaka, koji je rođen 2020. Povrh svega, nikada nije bio ženskaroš.

Uprkos Jasinovoj istaknutoj karijeri, par više voli da privatni život drži podalje od medija. Međutim, Iman je poznato lice marokanskim navijačima i često je viđaju na tribinama kako bodri muža. Rođena je u marokanskom Setatu 1992, a upoznala je Jasina kada je bio član kluba Vidad Kazablanka.