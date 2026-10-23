Mladi brazilski fudbaler Gabrijel Mec (Gabriel Fereira de Karvaljo) ima samo 18 godina, bio je član Gremija iz Porto Alegrea, a veoma brzo je promenio kontinent i potpisao za Porto. Poznato je da su „zmajevi“ maheri da namirišu talente iz Južne Amerike tako da od Meka treba očekivati blistavu karijeru.

Ipak, u Portugalu nije samo on privukao pažnju. Nedavno je turistički boravio u Parizu i odmah je u prvi plan izbila, zbog fizičkog izgleda, njegova izabranica Đulija Đakoboni Santijago.

Mek je posetio atraktivnu destinaciju jer ga trener Farioli nije uvrstio u tim za meč Lige šampiona protiv PSV koji su Holanđani u Portugalu dobili sa 1:0.

Golupčići uživaju u vezi i maksimalno su posvećeni jedno drugom tako da je Gabrijel jednostavno poručio:

- Ti i ja, zauvek!

Menadžer Nejmarov otac

Gremio je najpre imao ponudu Čelsija vrednu 24 miliona evra, ali je Gabrijel, u dogovoru sa menadžerom Nejmarovim ocem Nejmarom seniorom, ipak odlučio da odboje Engleze verujući da je Porto bolja destinacija za razvoj.