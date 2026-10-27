Košarkaš Partizana Antonio Rivs rekao je pred debi u Evroligi da su mu prvi utisci o ekipi sjajni i da su mu saigrači pomogli da se prilagodi, kao i da zna da Asvel ima dobar tim i nekoliko NBA igrača.

Rivs će prvi evroligaški meč za Partizan odigrati u sredu od 20 časova na gostovanju Asvelu, u osmom kolu Evrolige.

-Moji prvi utisci su da je ovo sjajna grupa ljudi, svi smo kao jedna familija. Pomogli su mi da se prilagodim - rekao je Rivs na današnjoj konferenciji za medije.

Rivs je rešio meč protiv Spartaka u ABA ligi, zbog čega je i doveden, jer je ekipa imala loše procente šuta na početku sezone.

-Imamo dosta akcija, gde pokušavam da ostanem sam na šutu za tri poena, saigrači bi trebalo da mi dodaju loptu u pravo vreme. Znam da je to moja igra i da je to moja glavna karakteristika - dodao je Amerikanac.

Upoznat je Rivs sa sutrašnjim rivalom.



-Znam da dosta NBA igrača nastupa za Asvel. Trener im je Toni Parker, tu je Peti Mils. To je utakmica u kojoj moramo da damo sve od sebe - zaključio je Rivs.