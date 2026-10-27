-Večeras je bilo potpuno drugačije. Mislim da smo se solidno nosili sa situacijama u kojima se u pik-en-rolu sastaju visoki i niski igrači. Problem je bio u pik-en-rolu između dva niža igrača. Način na koji smo branili te situacije nije bio dovoljno dobar.

Nastavio je u istom ritmu.

- Razgovarali smo o tome u svlačionici posle utakmice. Pre svega, nedostajala nam je fizička igra. Mislim da nismo napravili nijedan faul. Preuzimali smo igrače u gotovo svakoj situaciji, a to je protivniku omogućavalo da se izvuče iz blokova i utrčava iza naših leđa. Tako dolazi do situacija dva na jedan i tri na dva na suprotnoj strani terena. U tom smislu, bila je ovo loša utakmica, i to u svakom pogledu. Mislim da su odlično šutirali kada smo skupljali odbranu u reketu, ali to nije bio glavni problem.

Usledilo je pitanje i o odbrani Nikole Jokića i u lošem defanzivnom skoku.

- Ne, mislim da je problem zapravo kod ostalih igrača. Mnogo timova šalje trojicu ili četvoricu igrača na ofanzivni skok. Ako je situacija jedan na jedan, Jokić će dobiti taj duel. Ali ako dvojica ili trojica igrača napadaju skok u njegovom prostoru, onda i ostali moraju bolje da odrade svoj deo posla. Kao što ste rekli, od toga zavisi i naša tranzicija u napadu. Ali prvo moramo da osvojimo loptu.

- Večeras su, ponovo, imali 23 poena iz drugih napada, što je jednostavno previše. To je ono što oni rade. Pudžinski i svi ti igrači agresivno idu na ofanzivni skok. Jokić ne može da zagradi četvoricu igrača istovremeno.

- On je neverovatan defanzivni skakač, jedan od najboljih koje sam ikada video. Ali ovo je problem čitavog tima i razgovaraćemo i o tome.