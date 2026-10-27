-Rastanak od Eline me je veoma teško pogodio. Psihički nisam dobro i ne mogu da treniram onako kako bih želeo. Neću se pretvarati da je drugačije - jedem manje, a sve deluje gore. Već je samo po sebi veoma teško vratiti se na teren pred kraj karijere, uz pomešana osećanja. Jednostavno nisam bio u stanju da igram - rekao je Francuz.

Francuz se oglasio na društvenim mrežama i stao u odbranu sada već bivše supruge. Svitolina se našla na udaru navijača jer je odlučila da ga ostavi u momentu kada se njegova oproštajna turneja provodi kraju...

-Elina i ja smo tokom godina sa velikom radošću delili sa svima vama našu priču i našu porodicu", započeo je Monfis na Instagram profilu i nastavio:

Uvek smo otvoreno govorili i o izazovima sa kojima smo se suočavali kao pojedinci. U mom slučaju, to je bio niz povreda i sumnji u sebe, koje su me stavile pred iskušenja kakva ranije nisam poznavao. Kada je reč o Elini, to su razaranja i patnja koji su razorili njenu zemlju.

Sad se rastajemo. I kao što smo i ranije delili važne trenutke iz naših života, tako smo i ovu tešku odluku doneli zajedno - da o njoj obavestimo javnost. Svako ko je prošao kroz kraj veze zna da o tome nije lako govoriti. Rastanak je minsko polje zamršenih i složenih osećanja kroz koja Elina i ja pokušavamo da prođemo najbolje što možemo. Činimo to uz veliko poštovanje i ljubav koje i dalje osećamo jedno prema drugom i koje ćemo zauvek čuvati."

"Iako nikome nije dugovala objašnjenje, Elina je odlučila da iskreno i otvoreno govori o razlozima koji su je naveli na ovu odluku. Učinila je to na način za koji je smatrala da je najbolji. Ipak, mnogi su zaključili da njeno objašnjenje nije bilo dovoljno dobro, pa se Elina sada suočava sa kritikama koje smatram u najmanju ruku neprimerenim, a u najgorem slučaju i zlonamernim.

Elina i ja možda više nismo par, ali smo i dalje porodica. Iako me sve ovo boli, zauvek ću joj biti zahvalan na ljubavi i podršci koju mi je pružala tokom svih ovih godina. Kada sam bio spreman da odustanem od tenisa, upravo mi je ona dala podstrek koji mi je bio potreban da nastavim. Bila je uz mene i tokom nekih od najvećih pobeda u mom životu, a naša ćerka Skaj je, bez ikakve sumnje, najveća od svih njih.

Duboko sam zahvalan što je javnosti toliko stalo do moje sreće, ali me pogađa nedostatak razumevanja i dobrote koji su pokazani prema Elini. Neki možda ne razumeju njene razloge ili se ne slažu sa njima, ali molim vas da imate na umu da se u svakoj vezi iza zatvorenih vrata dešava mnogo toga što se ne može objasniti jednom objavom."

Elina ima svoje bitke koje mora da vodi, baš kao i ja svoje. Poštujem njene odluke i razloge, a nastavićemo da pružamo podršku jedno drugom i da brinemo jedno o drugom, posebno zato što zajedno imamo dete.

Dok ulazimo u ovo novo poglavlje života, zamolio bih sve da imaju na umu da smo svi mi samo ljudi. Nismo Gael Monfis i Elina Svitolina, već Gael i Elina. Nesavršeni, ali se trudimo da damo sve od sebe", zaključio je Gael Monfis.