Spektakl u MMA borbama održan je u Etihad Areni na ostrvu Jas, a Arina Sabalenka sedela je u prvom redu i kamere su je nekoliko puta zumirale.

Organizatori su bili ponosni što Arina Sabalenka gleda borbe u UFC, ali se komentator Džon Anik propisno izblamirao kada ju je oslovio sa "Arina Sabalenko". Beloruskinja je ovu grešku prihvatila sa osmehom i to joj nije pokvarilo dobro raspoloženje. Uživala je u borbama sa drugaricom Lolitom Lazarenkom, dizajnerkom.



Druga teniserka sveta i četvorostruka grend slem šampionka Arina Sabalenka pratila je glavne borbe večeri, između Petra Jana i Meraba Dvališvilija, te Aleksandera Volkanovskog i Movsara Jevlojeva.

Inače, ona je odmor provela u Emiratima, pa je iskoristila priliku da bude i na UFC spektaklu.