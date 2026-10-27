Košarkaši Partizana biće jači za dvojicu novajlija u predstojećem evroligaškom duelu protiv Asvela u Francuskoj.

Antonio Rivs i Robert Frenks registrovani su za nastupe u Evroligi, pa su obojica u konkurenciji za sastav crno-belih na narednom evropskom gostovanju.

Rivs je već imao priliku da debituje u dresu Partizana, pošto je prve minute upisao protiv Spartaka u Subotici, u okviru ABA lige.

Sa druge strane, Frenks čeka prve minute za crno-bele, a duel sa francuskim predstavnikom mogao bi da bude prilika da se i on predstavi navijačima Partizana.