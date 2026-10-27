Australijski teniser Aleks de Minor plasirao se u drugo kolo turnira u Beču, pošto je posle velikog preokreta savladao Tomaša Mahača rezultatom 1:6, 6:4, 6:3, čime je nastavio borbu za plasman na završni Masters u Torinu.

Čeh je dominirao u prvom setu, a u drugom poveo sa 4:2, ali nije uspeo da završi posao. De Minor je iskoristio njegov pad u igri, preokrenuo rezultat i izborio narednu rundu.

Ovakav ishod važan je i za Novaka Đokovića, koji takođe pokušava da obezbedi mesto među osam najboljih na završnom turniru sezone. Australijanac se nalazi jednu poziciju ispred srpskog tenisera, uz prednost od 90 bodova.

Đoković će priliku da popravi svoj položaj imati na turniru u Bazelu, gde ga na startu očekuje Ugo Imber, dok će De Minor u drugom kolu Beča igrati protiv Amerikanca Lernera Tijena, koji je savladao Luku van Ašea sa 6:3, 6:1.