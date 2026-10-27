Džejlen Vilijams povredio je skočni zglob prilikom doskoka, nakon pokušaja zakucavanja protiv Klipersa, dok je Kejson Valas doživeo povredu ramena.

Prvi neće biti spreman sigurno do plej-ofa, a više meseci van parketa biće i drugopomenuti košarkaš. Uprkos svemu, plan Oklahome je trejd nekog od igrača, a Nikola Topić je prvi kandidat.

Američki mediji vide Nikolu Topića i Tomasa Sorbera kao košarkaše koji bi zbirno mogli da uključe svoje plate od 10 miliona dolara u trejd, kojim bi šampion NBA lige iz 2025. mogao da pokrpi praznine koje su nastale usled povreda.

Srpski košarkaš je draftovan 2024. kao 12. pik prve runde, prvu sezonu u klubu je propustio zbog povrede, a potom mu je krajem pre godinu dana ustanovljen rak testisa, od kog se oporavio. Igrao je tokom prošle kampanje, a tokom leta je operisan tokom leta zbog problema sa povredom.

Topić ima ugovor sa Oklahomom do kraja sezone, i prema njemu mu sleduje 5.400.000 dolara.