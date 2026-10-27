U više navrata tokom meča, moglo se čuti kako domaći navijači zvižde igračima Denvera i to Jokić ne prašta.

-Rekao sam ono što sam imao da kažem i ostajem pri tome. Igrao sam u mnogo goroj atmosferi. Igrao sam pred 10, 50, 100 ljudi, pred 150.000 ljudi, kako god. Nisam igrao pred 50.000 ljudi. Pred 10.000 ili 15.000 jesam. I opet nisam navikao na to da navijači zvižde sopstvenom timu - naglasio je Nikola Jokić koji je upitan da uporedi situaciju.

-Ne, nisam to nikada čuo ni kod mene. Verovatno se i to dešava, ali mislim da to nisu pravi navijači.

Osvrnuo se na igru Denvera.

-Ne, nisam iznenađen za odbranu. Prošle godine smo bili negde oko 20. mesta po odbrani, tako da ne može sve da se promeni preko noći. Definitivno imamo prostora za napredak i nadam se da ćemo uspeti da napredujemo", naglasio je Jokić i dodaoo da su problem navike koje su ukorenjene kod igrača i to se teško menja.

Nastavio je u istom ritmu.

-U čemu možemo da budemo bolji? U svemu. Ne možemo da dozvoljavamo protivnicima da nam ubacuju toliko poena. Svaka ekipa postiže 130 poena, a znam da to ne bi smelo da se dešava. Mislim da danas nismo imali dovoljno skokova i da su oni uhvatili mnogo lopti. Imali smo izgubljenu loptu... Zapravo, nismo je imali. Nemam pojma. Možda je onda stvar samo u realizaciji šuteva. Ne pogađamo. To je to - odbrana i realizacija šuteva - apostrofirao je Jokić koga i samog muči šut, pošto je daleko od "one forme".