Novi šef struke Aleksandar Stanojević istakao je na predstavljanju da nema problem ko god želi da ostane, no, do promena je ipak došlo voljom pomenutih trenera. Radi se o Veličku Kaplanoviću, Ljubiši Rankoviću, Goranu Vukoviću i kondicionom treneru Darku Obradoviću, koji su se solidarisali sa Ilićevom odlukom i raskinuli ugovor sa Partizanom.

Sa druge strane, u stafu koji je oformio Stanojević, ostali su trener golmana Nemanja Jovšić, kondicioni trener Miša Filipović, te analitičari Stefan Petrović i David Ramadani, koji je nedavno stigao iz šabačke Mačve.

Stanojević je već napomenuo da je angažovao trojicu trenera sa kojima je radio u prethodnim klubovima – Aleksandra Gicova, sa kojim je sarađivao u turskom Karagumruku, Miloša Podunavca (Partizan, Karagumruk) i kondicionog trenera Bojana Stamatovića (Partizan, Karagumruk).