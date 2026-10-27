Fudbal
Crveno-beli želi da zaboravi Partizan: Evo gde možete gledati meč Zvezda - Makabi
Zvezda se nalazi se nalazi na osmom mestu na tabeli sa četiri pobede i tri poraza, dok je Makabi na 15. poziciji sa učinkom 2-5.
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Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras od 20 sati Makabi u utakmici osmog kola Evrolige.
Zvezda se nalazi se nalazi na osmom mestu na tabeli sa četiri pobede i tri poraza, dok je Makabi na 15. poziciji sa učinkom 2-5.
Prenos ovog meča je na kanalu Arenasport Premium 1.
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