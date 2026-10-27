Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras od 20 sati Makabi u utakmici osmog kola Evrolige.
 
Zvezda se nalazi se nalazi na osmom mestu na tabeli sa četiri pobede i tri poraza, dok je Makabi na 15. poziciji sa učinkom 2-5.
 
Prenos ovog meča je na kanalu Arenasport Premium 1.
 