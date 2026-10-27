Barselona je izgubila prvi ovosezonski El Klasiko. Real Madrid je slavio na "Kamp Nou" sa 2:1 i posle dužeg vremena savladao najvećeg rivala.

Uprkos bolnom porazu, Katalonci mogu da budu zadovoljni. Naime, Barselona je od prodaje ulaznica u El Klasiku inkasirala čak 19.105.768 evra! To je rekordna zarada od prodaje utakmica.

Do sada je najveća zaradila iznosila 16.465.731 evra,što znači da je rekord koji je postavljen 10. maja, oboren, tako što je zarada skočila za čas 16 posto.

Takođe, profit prodavnice na stadionu iznosio je 800.000 evra na dan utakmice, što je zarada od prodatih dresova i klupskih suvenira.