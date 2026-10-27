Prvak regiona želi plasman među osam najboljih ekipa u Ligi šampiona. Na tom putu Radničkom stoji proslavljeni italijanski klub Breša, večeras od 20.30.

- Cilj je da ove sezone napravimo iskorak u Ligi šampiona, a Breša je direktan konkurent za prva dva mesta u grupi. Ovaj duel nam je izuzetno važan, posebno jer igramo kod kuće, a potom dočekujemo Pro Reko i Oradeu. Dobrim rezultatima u tim utakmicama mogli bismo da obezbedimo plasman među osam najboljih - ističe Uroš Stevanović, trener Radničkog.

Ekipu Breše odlično poznaje Sava Ranđelović, koji je dve sezone igrao za italijanskog velikana.

- Očekuje nas veoma teška utakmica, jer znamo koliko je Breša fizički zahtevna ekipa i koliko plivanja nas čeka. Siguran sam da neće doći sa belom zastavom, već da će se boriti za bodove. Izvukli smo pouke iz prošle sezone i želimo da pred domaćom publikom ostvarimo važnu pobedu - optimista je Ranđelović.

I Boris Vapenski je svojevremeno igrao za Brešu i naglašava da Kragujevčani svaku utakmicu, naročito ovu, doživljavaju kao najvažniju za ostvarenje cilja.