Iako je doživeo nekoliko bolnih poraza na najvećoj sceni, Italijan nije izdvojio nijedan događaj sa teniskog terena.

-Nije to neki sportski momenat - rekao je Siner, objasnivši da odgovor nema veze sa porazom od Karlosa Alkarasa u finalu Pariza 2025. godine.

Najviše ga je pogodio odlazak od kuće sa samo 13 i po godina.

Siner se tada u Milanu rastao od oca kako bi nastavio da gradi tenisku karijeru, a taj trenutak ostao mu je duboko urezan u sećanje.

-Plakali smo obojica - prisetio se Italijan i priznao da je rastanak bio izuzetno emotivan.

Siner trenutno prolazi kroz dužu pauzu i do kraja sezone neće igrati takmičarske mečeve. Povratak se očekuje krajem decembra na egzibicionom turniru u Saudijskoj Arabiji, koji bi trebalo da mu posluži kao priprema za novu sezonu.

Tokom pauze posetio je trku Formule 1 u Monci i modnu reviju u Milanu, više vremena provodio uz video-igre i počeo da čita knjigu od 600 stranica. Istovremeno je nastavio da trenira u teretani i na terenu uz pomoć fizioterapeuta.

-Tvoje telo je jedini protivnik kojeg ne možeš da pobediš - poručio je Siner, naglasivši da sportista mora da razmišlja dugoročno i prihvati pauzu kada organizam zatraži odmor.