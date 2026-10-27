Pre samo nekoliko meseci ispisali su najlepše stranice klupske istorije, a danas se suočavaju sa krizom koja je očigledno bacila u senku sve prethodne uspehe. Portugalski drugoligaš Torense odlučio je da se rastane sa trenerom Luisom Traljaom, čovekom koji je prošle sezone napravio senzaciju osvajanjem Kupa Portugalije.

Torense je tada u finalu savladao favorizovani Sporting i stigao do istorijskog trofeja, kojim je obezbedio i plasman na međunarodnu scenu. Tako je klub iz Toreš Vedra postao jedan od retkih drugoligaša koji imaju priliku da se takmiče u Evropi.

Međutim, evropska jesen i uspomene na veliki podvig nisu bile dovoljne da sačuvaju posao 48-godišnjem stručnjaku.

Kako prenosi portugalski “Rekord”, Traljao se u utorak ujutru oprostio od fudbalera, svega nekoliko sati posle pobede nad Amaranteom (1:0) u domaćem prvenstvu.

Uprkos poslednjem trijumfu, Torense se posle osam kola nalazi tek na 13. mestu Druge lige Portugalije, sa devet osvojenih bodova. Ni na međunarodnoj sceni rezultati nisu naročito impresivni, pošto je portugalski predstavnik u prva tri kola Lige Evrope ostvario jednu pobedu i zauzima 28. poziciju.