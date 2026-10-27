Posle premijernog izdanja 2025. godine, prestonica Ujedinjenih Arapskih Emirata ugostiće četiri najbolja evropska kluba i 2027. i 2029. godine, potvrđeno je zajedničkim saopštenjem Evrolige i Departmana za kulturu i turizam Abu Dabija.

Završni turnir 2027. godine zakazan je za 28. i 30. maj, a domaćin će ponovo biti Etihad arena na ostrvu Jas, u kojoj je pre dve godine Fenerbahče stigao do titule prvaka Evrope.

Odluka da se Fajnal-for u dva navrata vrati u Abu Dabi predstavlja nastavak saradnje Evrolige i organizatora iz Emirata, ali i potvrdu ambicija elitnog evropskog takmičenja da dodatno proširi svoje prisustvo van granica Starog kontinenta.

Prvi Fajnal-for u Abu Dabiju, održan u maju 2025. godine, privukao je ogromnu pažnju. Ulaznice su rasprodate za svega nekoliko sati, a pred 12.000 gledalaca u Etihad areni šampionski pehar podigao je Fenerbahče.

Prema najavljenom rasporedu, polufinalne utakmice 2027. igraće se u petak, 28. maja, dok je veliko finale zakazano za nedelju, 30. maj. Istog dana biće održano i finale juniorske Evrolige.

Abu Dabi će tako u razmaku od pet godina čak tri puta biti domaćin završnog turnira najjačeg evropskog klupskog takmičenja.