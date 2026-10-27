Kako Meridian sport saznaje, s ozbirom da mu ugovor ističe 28. oktobra i logično je bilo da ostane u Beogradu, gde i dalje trenira i trebalo bi očekivati da čeka novi angažman.

Podsetimo, Si je krajem septembra potpisao kratkoročnu saradnju sa klubom, nakon povrede Vilisa.

Upisao je osam nastupa ove sezone, a posebno se istakao sa 15 poena u pobedi nad ekipom Beča u ABA ligi.

Đoan Penjaroja na gostovanje vodi Antonija Rivsa i Roberta Frenksa, dok su van stroja i dalje Vanja Marinković, Derek Vilis i Toni Džekiri.