Liverpul ne traži pojačanja samo na terenu. Engleski velikan planira i da ojača ljude zadužene za pronalaženje fudbalskih talenata, a naredna promena u klupskoj strukturi trebalo bi da se dogodi početkom 2027. godine. Na Enfild bi tada trebalo da stigne Andrij Fedčenkov, Ukrajinac koji trenutno vodi skauting sektor brazilskog Flamenga.

Tridesetogodišnji Fedčenkov neće odmah napustiti Rio de Žaneiro, pošto namerava da ispoštuje ugovor sa brazilskim klubom do kraja. Prema informacijama koje je objavio ESPN Brasil, saradnja sa Flamengom ističe u decembru 2026, pa se njegov prelazak u Liverpul očekuje tokom januarskog prelaznog roka.

Engleski klub tako će dobiti čoveka koji je, uprkos relativno mladim godinama, već radio u nekoliko različitih fudbalskih sredina. Njegovo iskustvo moglo bi da bude važno u daljem razvoju Liverpulove mreže skauta i potrazi za igračima koji bi u budućnosti mogli da pojačaju ekipu.