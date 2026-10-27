Olimpijakos će gostovati Bešiktašu u 8. kolu Evrolige, a meč se igra u sredu od 18 časova i 30 minuta po našem vremenu.

Kako javljaju grčki mediji, atinski crveno-beli će biti oslabljeni za taj susret jer će na Dušana Alimpijevića i njegovu četu ići oslabljeni i to bez jednog od najboljih igrača.

Srpski centar Nikola Milutinov doživeo je povredu na prstu desne noge i zbog toga nije u mogućnosti da nastupi u Istanbulu.

Pored njega, odsustvovaće Žan Montero i Evan Furnije, obojica zbog povrede kolena.

I to nije sve - faliće im suspendovani Tajler Dorsi, a "Sport 24" navodi da je debi Džona Končara i dalje neizvestan.

Amerikanac srpskog porekla je doputovao u Istanbul, što znači da postoji šansa da zaigra protiv Bešiktaša u sredu...