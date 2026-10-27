U sredu će predvoditi ekipu Partizana na gostovanju Radničkom iz Niša u odloženoj utakmici četvrtog kola Superlige Srbije. Meč počinje u 17 časova.

Tim povodom, novi-stari šef stručnog štaba crno-belih govorio je uoči predstojeće utakmice u kojoj će Partizan probati da se vrati na pobednički kolosek posle dva uzastopna poraza u domaćem prvenstvu. Klub iz Humske nalazi se tek na 10. mestu na tabeli sa 11 osvojenih bodova, zbog čega je i Saša Ilić napustio “vruću klupu“ Partizana.

Stanojević će pokušati što pre da stabilizuje ekipu i popravi rezultate do novembarske reprezentativne pauze.

-Uvek imamo najveća očekivanja. Juče smo imali trening, sada drugi. Spremamo se, tako da ćemo odlučiti kako ćemo igrati i ko će igrati. Zna se kakva su naša očekivanja - izjavio je Stanojević.

Zadovoljan je kako ekipa izgleda i prvi utisak je pozitivan.

-Zadovoljan sam jučerašnjim treningom. Uvek je tako kada dođe novi trener, bude i neka nova energija. Ekipa je dobro fizički pripremljena, prvi utisak je pozitivan. Zadovoljan sam potencijalom tima, izgledaju dobro.

Istakao je da će Demba Sek biti u konkurenciji za utakmicu u Nišu.

-Sek je u konkurenciji za tim. Videćemo, kako bude trenirao, danas ćemo odlučiti. On je važan igrač za nas.

Treninzima Partizana se priključio i oporavljeni Milan Vukotić.

-Vukotić je juče prvi put bio s nama, danas je trenirao, sačekaćemo još danas. Ostali su zdravi i spremni.