Zvezda u sredu od 19 časova gostuje u Ubu u meču šesnaestine finala najmasovnijeg takmičenja.

-Njihova najveća snaga sutra će sigurno biti ogromna želja. Igraju protiv najvećeg kluba u zemlji i naravno da žele da se dokažu. Moramo da budemo spremni na intenzitet i agresivnost koju će pokazati - rekao je Španac a prenosi klupski sajt.

Druga poruka koju je Rijera uputio igračima je da, ako žele da osvoje ovaj trofej, moraju da počnu da pobeđuju već sutra.

-Ovo je kup utakmica. Ponekad kad igrate protiv ekipe iz nižeg ranga možda mislite da možete da budete opušteniji, ali ja svojim igračima ne dozvoljavam da se opuste, jer je svaka utakmica podjednako važna.

Sutra nas čeka još jedan meč, ali ako želimo da osvojimo kup, moramo da počnemo pobedom već sutra - zaključio je Rijera i dodao da su Lukasen i Bukari van stroja kao i da će biti promena u startnoj postavi.