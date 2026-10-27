Kilijan Mbape je nedavno napravio gaf kada je rekao da je Mao Cedung diktator. To je naišlo na ozbiljnu reakciju u Kini.

Odmah su kineske firme koje su koristile Mbapeov lik da promišu svoje proizvode povukli te proizvode iz upotrebe. Takođe je i kineska televizija rešila da prekine sa prenosima La Lige. Evidentno je da je pritisak novca bio preveliki pa je Mbape morao da pošalje izvinjenje za svoje reči.

-Tokom nedavnog intervjua sam odgovarao o internet meme slikama na kojima sam ja. Moj komentar je bio takav da nisam razmišljao i shvatio sam da je to povredilo mnoge ljude u Kini i kineske zajednice u svetu. Izvinjavam se svima koje sam povredio. To mi uopšte nije bila namera. Imam veliko poštovanje prema kineskom narodu i njegovoj istoriji i zaista mi je žao - napisao je Mbape na društvenim mrežama.

Mbape je u francuskoj „talk show“ emisiji rekao kako najčešće koristi meme sa „kineskim diktatorom“, misleći na Mao Cedunga.

Mao Cedung je dugi niz godina vodio kinesku državu, a procena je da je u vreme njegovog režima život izgubilo između 40 i 80 miliona ljudi.