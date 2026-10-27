Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je pred gostovanje Asvelu da francuski klub ima iskusne igrače i da njegova ekipa mora dobro da se pripremi za utakmicu.

Partizan u sredu od 20 časova gostuje Asvelu u utakmici osmog kola Evrolige. Domaćin trenutno ima skor 2-5 dok je Partizan na 4-3 posle pobede u "večitom derbiju".

"Nova utakmica, sve su drugačije. Naravno, želimo da pobedimo, ali bilo da je posle pobede ili poraza, nije bitno, moramo dobro da spremimo sledeću utakmicu. Sad je to jedino važno", rekao je trener Partizana . Penjaroja je dodao da je svestan kvaliteta francuske ekipe, koja ima nekoliko veoma iskusnih pojedinaca. "Imaju iskusne igrače, posebno Milsa i Kraudera koji su im veoma važni. Moramo dobro da se spremimo. Posle toga, pobeda ili poraz, sledi utakmica sa Žalgirisom", naveo je Španac.

Upitan da li je i da li je tim kompletiran dolaskom dvojice igrača, Antonija Rivsa i Roberta Frenksa.

"Nismo kompletni jer se Vanja Marinković, Tonje Džekiri i Derek Vilis oporavljaju od povreda, ali na put idemo sa 13 igrača", dodao je Penjaroja i naveo za kraj da bi kapiten Marinković mogao da se vrati na teren u meču protiv Kluža u ABA ligi.