Antonio Rivs je novo pojačanje KK Partizan, a dolazak američkog košarkaša izazvao je pažnju i van granica Srbije.

Poznati španski novinar Havijer Molero govorio je o kvalitetima novog igrača crno-belih, istakavši da ga je svojevremeno video i u dresu Real Madrida

Molero je posebno izdvojio Rivsove partije tokom poslednje godine na Univerzitetu Kentaki, kao i učinak koji je imao nastupajući za razvojne timove u Birmingemu i Grinsborou.

-Antonio Rivs je jedan od najboljih bekova poentera na celom tržištu. Čak sam ga video u Rael Madridu. Poslednja godina na Kentakiju je bila neverovatno, a proveo je i dve godine u Birmingemu i Grinsborou, gde je imao veliki broj poena. Ako se uklopi sa Karlikom i Etanom… To je jedna od najboljih poenterskih spoljnih linija u Evroligi - napisao je Molero.

Posebno je zanimljiva njegova procena da bi Rivs, ukoliko se dobro uklopi sa Karlikom Džounsom i Etanom Tompsonom, mogao da pomogne Partizanu da formira jednu od najefikasnijih spoljnih linija u Evroligi.

Američki košarkaš iza sebe ima i zapažene nastupe u NBA ligi. Jedan od njih bila je utakmica protiv Klivlend Kavalirsa, na kojoj je postigao čak 34 poena.

Partizan se njegovim dolaskom nada dodatnom napadačkom kvalitetu, a ostaje da se vidi koliko brzo će se Rivs prilagoditi novoj sredini i opravdati očekivanja koja prate njegov potpis za crno-bele.

Kada se govori o njegovom napadačkom potencijalu, njegovo najjače oružje je šut van linije 6,75 m. Poseduje izuzetno brz izbačaj i sposobnost da pogađa iz kretnje, istrčavanja iz blokova ili odmah po prijemu lopte (catch-and-shoot). Na koledžu Kentaki šutirao je neverovatnih 44,7% za tri poena na velikom uzorku (skoro 6 pokušaja po meču).