Utakmica između čuvenih UCLA Bruinsa i Kalifornija Baptista donela je zvanični debi našeg supertalentovanog Nikole Kusturice u NCAA ligi, a ono što je prikazao na terenu ostavilo je američke komentatore bez teksta.

U brutalnoj pobedi njegovog tima od čak 100:53, Kusturica je plesao po parketu i pokazao da je Los Anđeles dobio novu košarkašku senzaciju.

Nikola je radio bukvalno sve na terenu – pogađao, skakao, delio asistencije i zaključao odbranu.

Meč je završio sa deset poena uz nepogrešivih 4/4 sa linije penala, osam skokova, šest asistencija, pet ukradenih lopti i dve blokade.

Koliko je bio dominantan govori i činjenica da ga je trener Mik Kronin u finišu povukao na klupu kako bi poštedeo protivnika još većeg debakla, budući da je prednost već u prvom poluvremenu iznosila nestvarnih 34:9!

Nikola nije bio sam u ovom košarkaškom teroru. Fantastičnu partiju pružio je i drugi srpski košarkaš u timu, Filip Jović, koji je dugo bio bez ijednog promašaja iz igre. Sa svojih 10 poena i 8 skokova, Jović je zajedno sa Kusturicom činio nesavladiv bedem u reketu Bruinsa.