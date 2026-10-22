Košarkaši Partizana i Crvene zvezde odigraće u Beogradskoj areni prvi ovosezonski večiti derbi i to u 7. kolu Evrolige. Na pobedu Partizana pre samo nekoliko dana koeficijent je bio između 1,48 i 1,55, dok se kvota na trijumf crveno-belih kretala između 2,45 i 2,55.

Međutim, situacija se promenila!

Kvote u kladionicama su se menjale tokom prethodnih dana. Iako je Partizan u početku imao ulogu favorita, prema objavljenim podacima sa kladioničarskog tržišta Crvena zvezda je u međuvremenu dobila znatno povoljniju procenu, sad je čak u blagoj prednosti u pojedinim kladionicama.

Trenutno kvote na pobedu Partizana su od 1,82 do 2,05, dok se trijumf Crvene zvezde vrednuje koeficijentima od oko 1,82 do 1,91. Kvote se razlikuju se od kladionice do kladionice, a koeficijenti mogu da se promene i neposredno pred početak meča.

Utakmica je na programu u četvrtak od 20.45.