Nije napadački bio previše značajan, ubacio je pet poena (2/3 iz igre), uhvatio skok i podelio dve asistencije, ali je za trinaest minuta defanzivno zadovoljio i pokazao da ga period u Los Anđeles Klipersima nije demoralisao.

Boravak u četvrtom različitom NBA timu, Bogdan Bogdanović bi mogao da obeleži i sjajnim partijama, posebno jer je Hjuston zdrava sredina u kojoj će se juriti i rezultat. Posebno je njegova trojka u drugom kvartalu, iz jednog od dva pokušaja, podigla publiku na noge.

Pored Bogdana, sezonu je sjajno otvorio "Bejbi Jokić" Alperen Šengun, ubacivši 23 poena i 10 skokova uz 5 asistencija, a u slavljeničkom sastavu, po 30 su postigli i Kevin Durent i Džabari Smit Džunior.