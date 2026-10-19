Ruskinja Valerija Bogačeva (23) nekada je važila za talentovanu plivačicu kojoj su predviđali uspešnu karijeru, ali je odlučila da krene potpuno drugačijim putem. Danas je poznati fitnes trener i influenserka, a pažnju javnosti privlači i fotografijama za poznati časopis „Maxim“.

Rođena je u Kalinjingradu, a popularnost je izgradila zahvaljujući društvenim mrežama, na kojima objavljuje sadržaje vezane za trening, fitnes i životni stil. Pronašla je novi pravac i odlučila da iskoristi izgled, disciplinu i popularnost za izgradnju sopstvenog brenda.

Valerija vodi fitnes programe i nudi planove treninga i ishrane, a njeni digitalni vodiči namenjeni su ženama koje žele da unaprede fizičku formu.

Ipak, najveću pažnju privukla je fotografijama koje izlaze iz okvira klasičnog fitnes sadržaja. Bogačeva je više puta krasila naslovnice ruskog izdanja časopisa „Maxim“, za koji se fotografisala i potpuno gola.

Privatnost u prvom planu

Njen rad prepoznali su brendovi sportske opreme i suplemenata, s kojima sarađuje, dok na Instagramu i Tiktoku okuplja desetine hiljada pratilaca.

Privatnost joj je u prvom planu, pa detalje o ljubavnom životu retko deli s pratiocima.