Leta 2016. godine je Crvena zvezda dovela ogromno pojačanje pred kvalifikacije za Ligu šampiona. Tada je na "Marakanu" stigao Argentinac Pablo Mouče na pozajmicu iz brazilskog Palmeirasa.

Od njega se očekivalo mnogo, s obzirom na to da je u klub stigao fudbaler koji je dugi niz godina nastupao za slavnu Boku Juniors, ali se na kraju ispostavio kao jedan od većih promašaja crveno-belih.

Odigrao je ukupno 14 utakmica u dresu Zvezde i nije uspeo da postigne nijedan jedini gol. Već u januaru 2017. je napustio klub. Nakon toga je igrao u paragvajskoj Olimpijipa u Banfildu i San Lorencu, da bi kasnije promenio još nekoliko klubova u Južnoj Americi. Karijeru je završio početkom 2024. godine.

Za Boku Juniors je nastupao od 2005. do 2012. godine i jednom prilikom je istakao da bi voleo da još jednom zaigra na čuvenoj "Bombonjeri" pre nego što okonča karijeru, ali se to ipak nije desilo.

- Uvek sam govorio da bih voleo pre nego što odem u penziju da zaigram za Boku. Moj povratak mora biti na obostrano zadovoljstvo. Sada sam u Kolo kolou i ovde se odlično osećam - rekao je svojevremeno Mouče.

U Boki je bio saigrač čuvenim Rikelmeu i Palermu.

U Zvezdi je bio viđen kao igrač koji će praviti razliku na domaćoj i međunarodnoj sceni, ali nije pokazao apsolutno ništa i "delije" ga nikako ne pamte po dobrom...