Crno-beli su se oglasili hitnim saopštenjem i tvrde da su brutalno oštećeni na ovom susretu.

Partizan je na društvene mreže postavio snimak za koji smatra da je sporan. Ibrahim Zubairu je presekao dodavanje unutar kaznenog prostora i pokušao da stvori priliku za crno-bele, ali je Davorin Tošić uspeo da ga zagradi i izbaci loptu iz opasne zone nakon svoje velike greške.

Ipak, fudbaler Železničara je tom prilikom loptu zakačio i rukom, što su videli igrači Partizana.

Klub iz Humske već je govorio o ovom detalju u saopštenju koje je izdao, ali je i snimkom želeo da dokumentuje situaciju za koju smatraju da je pogrešno procenjena.

Pored odluke sudije Jeknića da ne dosudi penal u Partizanu su kivni i na VAR sobu koja se nije oglasila, dok je intervenisala kod direktnog crvenog kartona Marija Jurčevića. Tada su kolege uz pomoć tehnologije uticale na Jeknića da preinači odluku o žutom kartonu.