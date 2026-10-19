Emotivan trenutak se dogodio odmah po završetku utakmice, kada je španski stručnjak zagrlio Aleksandra Katajia.

Manji incident između španskog stručnjaka i Kataia desio se tokom duela 10. kola domaćeg šampionata protiv Radničkog iz Niša. Nezadovoljan odlukom da bude zamenjen već u 60. minutu meča, Katai je pokazao reakciju koju Rijera nije želeo da toleriše.

Strateg crveno-belih je odmah povukao radikalan potez kako bi sačuvao autoritet i disciplinu unutar ekipe. Najbolji fudbaler srpskog šampiona suspendovan je na naredna dva meča i kažnjen je i novčano sa 10.000 evra.

Nakon odrađene kazne, Katai se protiv Mladosti našao u startnoj postavi i na najbolji mogući način pokazao profesionalizam. Igrao se 43. minut kada je upravo on načeo mrežu gostiju iz Lučana i otvorio seriju golova u kojoj su kasnije učestvovali i Marko Arnautović, Mohamed Abu Fani, Osman Bukari i Timi Maks Elšnik.

Ono o čemu se ipak najviše priča jeste scena po oglašavanju poslednjeg sudijskog zvižduka. Rijera je prišao svom kapitenu i snažno ga zagrlio, čime je jasno stavio do znanja da je za njega ova epizoda završena i da je ratna sekira zakopana.