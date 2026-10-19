-Izuzetno sam zadovoljan zalaganjem i izdanjem svojih igrača. Mislim da su dali svoj maksimum na današnjoj utakmici. Sve je mnogo bolje izgledalo nego protiv Novog Pazara. To što je rezultat negativan takav je kakav je, ali mislim da je Partizan zaslužio više - rekao je Saša Ilić.

Osvrnuo se i na suđenje.

-Partizan je ove godine, a i prethodnih godina u takvoj situaciji što se tiče suđenja. Ja sam jedanput ukazao na to posle večitog derbija i dobio sam neke čudne izjave da da ja ništa nisam bio u pravu, tako da ovo večeras neću ni komentarisati.

Nastavio je u istom ritmu.

-Ukoliko budemo ponavljali iz utakmice u utakmicu ovaj pristup, kao što smo imali večeras, onda neće biti problema pa makar i gubili utakmice", naglasio je Saša Ilić dodajuć i da je ponašanje igrača bilo bolje nego ranije.