Viktor Valdes bio je nezamenjiv na golu jedne od najboljih ekipa u istoriji fudbala, a s Barselonom i reprezentacijom Španije osvojio je gotovo sve što je mogao. Valdes bio je jedan od zaštitnih znakova Barse u periodu najveće dominacije katalonskog kluba. Nekadašnji golman ima 44 godine i toliko se retko pojavljuje u javnosti da su njegove novije fotografije privukle veliku pažnju na društvenim mrežama.

Od Valdesovog poslednjeg profesionalnog meča prošlo je devet godina, a njegov izgled u međuvremenu se značajno promenio. Brojni navijači Barselone priznali su da nekadašnjeg čuvara mreže na prvi pogled nisu uspeli da prepoznaju.

Valdes je najveći deo života proveo daleko od kamera pošto je 2017. završio igračku karijeru. Povremeno se vraćao fudbalu kroz trenerske angažmane, ali nikada više nije bio svakodnevno prisutan u javnosti kao u najboljim igračkim godinama.

Rođen je u L'Ospitaletu de Ljobregatu, gradu koji pripada širem području Barselone, a rano je stigao u čuvenu klupsku akademiju. Nakon kratkog odlaska s porodicom na Tenerife vratio se u La Masiju, gde je prošao sve kategorije i izborio mesto u prvom timu.

Za seniorsku ekipu Barse debitovao je 2002, a ubrzo je postao prvi izbor među stativama. U narednih 12 sezona odigrao je više od 500 zvaničnih utakmica i postao golman s najviše nastupa u dotadašnjoj istoriji kluba.

Valdes je dugo živeo u senci velikih imena poput Lionela Mesija, Ćavija, Inijeste i Ronaldinja. Ipak, njegova smirenost s loptom u nogama i sposobnost da pravovremeno napusti gol bile su izuzetno važne za stil koji su Barselona i Pep Gvardiola doveli gotovo do savršenstva.

Posebno se pamti njegovo izdanje u finalu Lige šampiona protiv Arsenala 2006. Barselona je u Parizu slavila sa 2:1, a Valdes je nekoliko puta zaustavio Tjerija Anrija i sačuvao ekipu u utakmici pre velikog preokreta.

Tri godine kasnije ponovo je bio na golu u finalu Lige šampiona, kada je Barselona u Rimu savladala Mančester junajted. Valdes je tada zaustavio nekoliko pokušaja Kristijana Ronalda, dok su Samjuel Eto i Mesi doneli evropsku titulu katalonskom klubu.

Njegov oproštaj od Barselone nije izgledao onako kako je zamišljao. U martu 2014. teško je povredio prednje ukrštene ligamente kolena i više nikada nije branio za klub u kome je proveo najveći deo života.

Nakon oporavka, potpisao je za Mančester junajted, ali na „Old Trafordu“ nije dobio priliku kakvoj se nadao. Odnos s Luisom van Galom brzo se pogoršao, pa je Valdes za prvi tim engleskog velikana odigrao samo dve prvenstvene utakmice.

Usledila je kratka pozajmica u Standard iz Liježa, s kojim je osvojio belgijski Kup, a poslednju sezonu proveo je u Midlzbrou. Profesionalnu karijeru završio je 2017. u 35. godini, posle čega se gotovo potpuno povukao iz javnog života.

Valdes se kasnije pokušao da izgradi kao trener. Radio je u omladinskim kategorijama Barselone i vodio Ortu. U aprilu 2025. preuzeo je Real Avilu, ali je taj angažman trajao samo nekoliko sedmica pošto klub nije uspeo da izbori plasman u viši rang. Valdes je posle eliminacije odlučio da ode iako je imao ugovor i za narednu sezonu.

Nekadašnji golman danas najveći deo vremena provodi s porodicom i ne pokazuje veliku želju za povratkom pod svetla reflektora. Od 2017. u braku je s kolumbijskom manekenkom Jolandom Kardonom, s kojom ima dva sina i kćerku.

Baš Kardona povremeno na društvenim mrežama objavi zajedničke fotografije. To su retke prilike u kojima javnost može da vidi kako danas izgleda čovek koji je godinama čuvao gol jedne od najboljih ekipa svih vremena.

Vreme je promenilo njegov izgled, ali ne i mesto koje ima u istoriji Barselone. Valdes je karijeru završio s kolekcijom trofeja o kojoj većina fudbalera može samo da sanja, a zatim je izabrao život daleko od slave koja ga je pratila duže od decenije.

Puna soba trofeja

Njegova kolekcija trofeja najbolje govori koliko je uspešna bila ta generacija. Sa Barselonom je osvojio šest titula prvaka Španije, tri Lige šampiona, dva Kupa kralja, šest španskih Superkupova, dva evropska Superkupa i dva Svetska klupska prvenstva!

Kolekcionar trofeja Zamora

Valdes je pet puta osvajao i trofej Zamora, koji se dodeljuje golmanu s najboljim učinkom u španskom prvenstvu. Prema podacima Barselone, u sezoni 2011/12. postavio je i klupski rekord od 896 minuta bez primljenog pogotka u zvaničnim utakmicama.

Iako je godinama bio jedan od najboljih golmana u Španiji, u reprezentaciji je uglavnom bio rezerva Ikeru Kasiljasu. Zabeležio je 20 nastupa, ali je bio deo selekcije koja je osvojila SP 2010. i EP 2012. godine.

Brend kostima za kupanje

Supruga Jolanda je manekenka i dizajnerka enterijera. Par je započeo vezu 2008, a venčali su se na ceremoniji u Barseloni u junu 2017. Imaju Dilana, Kaija i Veru. Kardona je privukla pažnju javnosti 2015. kada je putem Instagrama javno kritikovala Mančester junajted pošto klub nije pozvao Valdesa na UNICEF-ovu dobrotvornu gala večeru. Vlasnica je brenda kupaćih kostima „sandas“.