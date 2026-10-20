Uložio je crnogorski plejmejker napore kako bi se uprkos povredi koju je zaradio na večitom derbiju što pre vratio da pomogne timu, što ga je koštalo komplikacija i nešto više od tri nedelje dugačke pauze. Povreda skočnog zgloba je sada prošlost.

Kako saznaje Meridian sport, Vukotić bi ukoliko sve protekne po planu timskim treninzima trebalo da se vrati narednog ponedeljka.

Propustiće Crnogorac duel sa Čukaričkim zakazan za subotu, sve u cilju da period oporavka privede kraju na željeni način.

Nema sumnje da će povratak bivšeg đaka Budućnosti biti od velikog značaja za crno-bele, koji već neko vreme igraju jako loše.