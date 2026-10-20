Brak koji je delovao kao jedan od najboljih među teniserima, odjednom je doživeo neočekivani kraj, a kako tvrdi „L’Ekip“, Monfisu je veoma teško pala Svitolinina odluka.

-Za Gaela je tenis izgubio smisao zbog razvoda i zato je odlučio da pre vremena okonča karijeru. Šok je bio prevelik, više nije bio sposoban da igra - objašnjava francuski sportski list.

Monfis je planirao da se od voljenog sporta oprosti na mastersu u Parizu za dve nedelje, da pre toga igra i u Lionu, ali se bez ikakve informacije predomislio. Zato je njegova odluka da više ne igra, pre nekoliko dana bila dočekana sa iznenađenjem. Niko nije znao o čemu je reč, a onda je stiglo još veće iznenađenje – vest o razvodu.

Monfis je petog oktobra obavestio Agenciju za integritet tenisa da ga skine sa liste igrača koji se kontrolišu na doping testovima. Niko do prošle nedelje nije ni znao za njegovu odluku. Tek kada je turnir u Lionu obavestio novinare da je Monfis odbio vajld kard, saznalo se da je otišao u penziju.

Umesto da uživa u poslednjim danima karijere, Monfis je sada u Dubaiju, zajedno sa četvorogodišnjom ćerkicom, gde pokušava da se sabere i pripremi za ono što ga čeka na sudu