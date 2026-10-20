Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 igraju meč drugog kola Lige konferencije protiv ekipe Kopenhagena. Nakon poraza u Luganu ovaj duel biće od velikog značaja crveno-belima koji žele da se uključe u trku za nokaut fazu.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i crveno-beli su blagi favoriti u ovom duelu, pa je kvota na šampiona Srbije 2,35 dok je na Kopenhagen nešto veća i iznosi 2,80. Nerešen ishod je na kvoti 3,60.

Očigledno da je jako teško odlučiti kome pripada prednost na ovoj utakmici, a Zvezda je trenutno u blagoj prednosti. Videćemo hoće li se to videti na terenu.