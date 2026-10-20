Rade Krunić je glavni igrač crveno-belih. To je potpuno jasno.

O njemu je pričao i Vladimir Lučić u podkastu "2x45" za Mozzartsport, gde je pojasnio koliko Rade Krunić znači Zvezdi.

- To često komentarišemo među sobom. On je stvarno srce i motor ove ekipe. Kada god on igra, nama saigračima olakša poziciju da dođemo u što bolje prilike. Kada je on van terena, teže dišemo i teže funkcionišemo. Njegov izlazak je sigurno jedan od glavnih razloga zašto smo izgubili, jer bi on to postavio mirno i na iskustvu zatvorio.

Nastavio je u istom ritmu.

- Čovek ima neprocenjivo bogatstvo s obzirom na to gde je sve igrao, i jako ga cenim prvo kao čoveka, pa onda kao igrača. To se vidi i na treningu, nije samo na utakmici. Na treningu nam sugeriše sve što vidi da kod nas možda ne valja kako bismo to ispravili, a mi to gledamo, slušamo i upijamo - izjavio je Lučić.