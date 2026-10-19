Mančester siti bi zbog malverzacija koje je godinama radio mogao biti kažnjen oduzimanjem bodova, koje garantuje ispadanje iz Premijer lige, piše Dejli Mejl.

Engleski klub se suočava sa velikom novčanom kaznom ali i oduzimanjem bodova ove, kao i naredne sezone, što bi ih sprečilo da se ekspresno vrate u elitni rang.

Postojala je čak i mogućnost izbacivanja u Ligu 2, četvrti rang takmičenja u Engleskoj, ali se taj scenario ne navodi kao najizgledniji.