Fudbaleri Sanderlenda nalaze se u seriji loših rezultata u Premijer ligi. Ovaj tim je doživeo četiri uzastopna poraza, poslednji od Bornmuta rezultatom 2:0.

Posle ovog meča se oglasio i Granit Džaka. Reprezentativac Švajcarske se ovih dana nalazi u centru skandala, dosta se podizala prašina i zbog toga što se umalo potukao u jednom tržnom centru u Engleskoj. Osim toga, on je osuđen i zbog falsifikovanja kovid sertifikata.

Sada se iskusni vezista oglasio putem Instagrama, gde se izvinio navijačima.

- Nema poente da se skrivamo od istine. Trenutno nismo dovoljno dobri i moramo da preuzmemo odgovornost - krakto je napisao Granit Džaka, nakon što je njegov klub poražen od Bornmuta sa 2:0 u novoj utakmici Premijer lige.