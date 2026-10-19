Naime, po završetku utakmice, košarkaše Partizana je ispratila jedna mlada dama ispred svlačionice, koja im je nudila da probaju tradicionalne baklave, jedan od najpoznatijih slatkiša iz glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Za mnoge od njih je ovo bio prvi put da probaju čuveni slatkiš, a niko nije odbio da uzme barem jedan komad baklave. Naravno, Arijan Lakić i drugi srpski košarkaši su već imali prilike da u istima uživaju, pa je bilo zanimljivo pratiti reakcije stranaca.

Karlik Džons je pristupio degustaciji zajedno sa Kajlom Olmenom, a momak iz Južnog Sudana je odmah pozvao crnogorskog igrača uz "brate, moraš ovo da probaš". Uvek nasmejani Itan Tompson je takođe bio oduševljen poznatim slatkišem i uzeo je dosta veliki zalogaj, baš kao i Bandža Si.

Međutim, jednom košarkašu Partizana se ovaj specijalitet naročito svideo, a u pitanju je Lamar Stivens, koji je čak odlučio da uzme tanjir i da na njega stavi još koji komad kako bi mogao da uživa u autobusu.

Da su se svima baklave svidele svedoči i prazna posuda nakon što su svi igrači izašli iz svlačionice.