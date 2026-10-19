Ovaj tim sa severa Srbije se nalazi na 12. mestu u Prvoj ligi Srbije, imaju 15 bodova, a bliži su ispadanju iz takmičenja nego i plejofu i plasmanu u viši rang.

Zato je ova ekipa odlučila da dovede i novo pojačanje - Nikolu Karaklajića.

Spartak je dobro krenuo sezonu, ali su potpuno "potonuli", pa se sada nalaze u donjem domu.

Zbog toga je klub iz Subotice doveo i novo pojačanje, a radi se o iskusnom igraču Nikoli Karaklajiću koji dolazi iz Azerbejdžana.

On je potpisao ugovor do leta 2027. godine.

Nikola Karaklajić je dete Crvene zvezde

Ovaj fudbaler ima 31 godinu, a ponikao je u redovima Crvene zvezde. Prošao je omladinske selekcije ove ekipe, a onda je bio na pozajmicama u Voždovcu i Sinđeliću iz Beograda, nakon čega je potpisao ugovor sa Zmajevima sakrova tržnog centra.

Samo nekoliko meseci kasnije je otišao u Čukarički, a onda i Pribram. Nije se zadržao u Češkoj, vratio se u Javor, a onda je otišao opet van granica Srbije i igrao je za Iskru.

Imao je "izlet" i u Grčkoj, gde je igrao za Karditsu i Pančaiki, a na leto 2023. godine je došao u Novi Pazar. Samo godinu dana je proveo u klubu, posle čega je igrao za Napredak, pa Imišli u Azerbejdžanu.