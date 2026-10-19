Mnogo je napadača prošlo kroz Crvenu zvezdu poslednjih godina, ali retko koji Srbin može da se pohvali da je postigao skoro 50 golova za crveno-bele-

Jedan od retkih je Aleksandar Pešić koji je u dva mandata postigao 45 golova na 91. odigranoj utakmici, uz to ima i 30 asistencija.

Nekadašnji reprezentativac Srbije otkrio je u razgovoru za "Meridiansport" da je pre dolaska u Ljutice Bogdana bio dva puta pozivan od strane Partizana.

"Zvao me je i Partizan dva puta pre Zvezde. Prvi put kada sam bio u Jagodini, a drugi malo pre nego što sam se vratio u Zvezdu. Nije tajna da sam kao klinac bio u mlađim kategorijama Partizana, ali svi u mom okruženju, kao i ja, navijamo za Zvezdu. Posle Jagodine sam otišao u Francusku, ali pre dolaska u Zvezdu čuo sam se sa Ivicom Ilijevim. Bio je tada sportski direktor Partizana. Vodili smo fer, korektan i otvoren razgovor. Ispričao mi je svoje viđenje, planove… To je posao, popričam sa svakim. Bilo bi nekulturno da odbijem razgovor sa nekim i da se ne javim na telefon samo zato što je član drugog kluba. Bonući je bio kapiten Juventusa, a sin mu navija za Torino. Čovek je morao da ga vodi na utakmice najvećeg rivala. Zamislite da moje dete navija za Partizan, a ja sam zvezdaš… Zamislite da treba da ga povedem na utakmicu. Kod nas to praktično nije izvodljivo, iskrivljena je slika. Gledam na to drugačije, jer sport je sport. Ne treba ulaziti u ekstreme, svi smo Srbi. Sa Ivicom sam obavio lep razgovor, saslušao ga… Nije bilo nikakvih mogućnosti da odem u Partizan, a već sam i pregovarao sa Zvezdom. To je prelepa priča, pogotovo što sam došao sa brojnim drugarima poput Žuleta Stojkovića. Uvek ću pamtiti to", rekao je Pešić.