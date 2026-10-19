Kristijan Koloko juče je zvanično predstavljen kao novo pojačanje Crvene zvezde.

Tako bi Kamerunac trebalo da predstavlja rešenje za gorući problem srpskog kluba na startu sezone, a to je mesto petice, usled loših izdanja koje pružaju Džonatan Motli i Ebuka Izundu, odnosno njihovih problema sa povredama.

Koloko će po prvi put zaigrati u Evropi, a pored Crvene zvezde, imao je mogućnost između nekoliko opcija, i to kakvih! Za njega su interesovanje pokazali Panatinaikos i Fenerbahče, kao i Baskonija.

Međutim, zašto je pored brojnih opcija odabrao dolazak u srpski klub?

Odgovor na ovo pitanje dao je španski “La Central ACB”, koji je prvi i najavio da je Kristijan Koloko blizu prelaska u Zvezdu.

Kako navode, presudni faktor bio je stručni štab i uslovi za rad koje poseduje Crvena zvezda.