Prvi put je to učinio između dva evropska meča sa Hetafeom, kada je tim na gostovanju protiv Mladosti iz Lučana poražen sa 3:1, ali je, kako sam reče, pogazio reč na nagovor navijača i čelnika kluba koji su nekoliko dana pregovarali sa njim u tom pogledu i uspeli da ga ubedi da ostane prenosi "Telegraf".

Taj slučaj je poznat široj javnosti, ali je Ilić još jednom podnosio ostavku i to se dogodilo mesec dana kasnije, u toku meča sa Radnikom iz Surdulice.

Crno-beli su u ranoj fazi ostali bez Milana Vukotića, koji je zaradio crveni karton zbog prigovora, na poluvremenu su gubili sa 3:1, uz još nekoliko kolosalnih prilika Radnika, koji samo pukom srećom i odbranama golmana Miloša Krunića nije postigao još neki pogodak.

Ilić je tada u poluvremenu ušao u svlačionicu, poručio igračima da je završio sa poslom u Partizanu, da neki od njih o tome ne moraju više da brinu, ali da je red da izađu na teren u nastavku i da zbog navijača i podrške učine sve da ne obrukaju klub, čak i sa igračem manje.

Nekolicina njih je počela da ga ubeđuje da to ne čini, zatim se umešao i sportski direktor Radosav Petrović, potom i čelnici kluba, navijači...